Claudia Galanti, sexy al mare con i figli

Proseguono le vacanze in Israele per la showgirl

10/5/2013

foto Instagram

Sexy e materna, è così che si lascia fotografare Claudia Galanti in vacanza in Israele con i suoi due bambini e un costumino da lolita che mette in evidenza la sua asciuttissima silhouette. Sorride felice, tiene in braccio la sua bambina Tarl Harlow e con lo sguardo segue Liam che entra ed esce dall'acqua. Poi nella stanza d'albergo si regala un autoscatto per immortalare le sue curve. L'effetto del primo piano sul seno è devastante.



Dall'Instagram di qualche giorno fa pensavamo che Claudia fosse partita per l'ennesima vacanza senza figli al seguito e invece ci sbagliavamo. Nell'ultimo aggiornamento del suo social album si diverte con i suoi piccoli amori in riva al mare. Premurosa e allegra si gode la famiglia senza oscurare la sua innata femminilità. Un bikini dalle tinte color salmone con lo slip con i laccetti laterali e il reggiseno a triangolo esaltano quel fisico statuario che più e più volte ha mostrato con orgoglio nelle sue lunghe giornate sotto il sole di Miami.