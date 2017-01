Nicole Minetti, un davanzale fiorito

Seno esplosivo e mini abito inguinale

10/5/2013

Un abitino a fiori a lunghezza inguinale e una scollatura con décolleté esplosivo, che non lascia spazio all'immaginazione. Nicole Minetti colpisce ancora con un look osé e curve esagerate. L'ex consigliera regionale “sfila” per Milano arrampicata su tacchi a spillo e non passa inosservata.

Poi rieccola in vestito lungo grigio, con incrocio sulla schiena e senza reggiseno, come ben dimostrano i capezzoli a vista. Curve hot e ben tornite. Insomma Nicole non si arrende. Finché nessuno si "accorge" di lei offrendole un lavoro nel mondo dello showbiz, lei, che nello showbiz ci vuole entrare a tutti i costi, insiste e punta tutto sull'immagine.



Un'immagine che è impossibile non notare. Specie negli ultimi mesi, da quando le forme della bella ex, e probabile futura, igienista dentale si sono arrotondate un po'. Sarà che sul piano sentimentale tutto va a gonfie vele con il rapper Guè Pequeno, sarà che, lavorando poco, ci si impigrisce e allora è facile mettere su qualche chiletto. Che però non guasta proprio. Nicole resta una vera star da passerella, sfilare è il suo mestiere, mostrarsi un vero e proprio imperativo. Regola numero uno: catalizzare i flash.