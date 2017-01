Kate Moss, senza veli a bordo piscina

La top model nuova testimonial di autoabbronzanti

9/5/2013

foto Dal Web

Lasciano senza fiato gli scatti di cui è protagonista Kate Moss. La modella trentanovenne, nuova testimonial dell'autoabbronzante Self Tan (venduto in esclusiva sul Canale QVC), posa completamente nuda su una passerella bianca tra il verde smeraldo di una piscina e un cielo di un blu intenso. Con i capelli raccolti su una spalla mette in mostra le curve del suo lato B e del décolleté, piccolo ma sodo.



Non è la prima volta che la top model rimane senza veli e non è stato un problema spogliarsi nuovamente. E' proprio lei a rivelare all'Huffington Post: “Sono così entusiasta di lavorare con il marchio St. Tropez! Sto usando solo quei prodotti e sono davvero degni di fiducia”. E mentre Kate tesse le lodi ai cosmetici, noi non possiamo fare altro che guardare con ammirazione la sua silhouette, impeccabile.