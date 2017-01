Behati, astro nascente di Victoria's Secret

08:44 - Behati Prinsloo, Angelo di Victoria's Secret, è pronta a volare. Fisico scultoreo, sguardo malizioso ed ex fidanzato vip. Gli ingredienti ci sono tutti. Con le ali attaccate alla schiena non la batte nessuno e la modella namibiana mette a rischio la leadership delle più note Alessandra Ambrosio e Adriana Lima. Lunghi capelli castano chiaro, occhi verdi e pelle candida sono le sue armi vincenti.

Per la gioia di tutti i maschietti, Behati è tornata single da qualche settimana dopo la relazione durata quasi un anno con il frontman dei Maroon 5, Adam Levine. Il suo ingresso nel mondo tutto lustrini e paillettes della moda l'ha fatto per caso. Stava passeggiando in un mercato di Città del Capo, mentre era in vacanza in Sud Africa, ed è stata notata da una scout. La quasi 24enne (farà il compleanno la prossima settimana) ha un fisico perfetto nonostante non pratichi un digiuno ascetico, per colazione dice di mangiare "uova strapazzate con toast e un avocado". L'angelo ha un amore incondizionato per le Hawaii tanto che il suo sogno nel cassetto è trasferirsi lì in maniera definitiva. Della sua carriera, apprezza la possibilità di soggiornare in alberghi di lusso e viaggiare in tutto il mondo ma le dispiace non vedere amici e famiglia e odia il jet lag.