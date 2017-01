Canessa al bacio con Luca Marin

Festa per il compleanno di Guendaland

9/5/2013

foto Tgcom24

“Amore sei fighissimo, non vedo l'ora di vederti” cinguettava Guendalina Canessa in attesa del suo Luca Marin. All'incontro tra i due, per festeggiare il primo compleanno di Guendaland, il sito di e-commerce dell'ex gieffina, c'era anche Tgcom24. Sono innamoratissimi e si vede. Si baciano. Parlano con gli ospiti ma non si perdono di vista. Lei in corto, con un elegante abito nero Mangano, lui in camicia e pantalone bianco, e giacca di pelle nera.

Solange legge la mano e prevede... un evento importante (un figlio? Un matrimonio), lei guarda Luca con occhi sognanti, e Solange insiste: “Vedo che tu hai un'adorazione per la tua fidanzata. Potresti addirittura venire a vivere a Milano per lei”. Ma nel futuro di Luca non c'è solo l'amore per Guendalina, perché Solange vede anche “un grande successo. Nel nuoto”.



Ma, bando ai sentimentalismi, la bella Guenda non trascura gli ospiti della serata: ci sono i quattro Amici della band FourOne (Thomas Grazioso, William Di Lello, Gabriele Manzo, Amato Scarpellino), che la accompagnano in un simpatico siparietto, l'amica storica Karina Cascella, Simona Salvemini, Ana Laura Ribas, Lory Del Santo che passa al setaccio tutti i prodotti degli stand, e a fine serata anche Bobo Vieri, che invece ai banchetti preferisce qualche aperitivo all'aperto nel fresco della sera.



“Sono felice di poter dare una vetrina di prestigio a tanti giovani che vogliono lavorare nella moda – dice Guendalina -. So cosa vuol dire oggi cercare di lanciare un'idea, uno stile, un marchio, in un mercato sempre più in affanno. Ho frequentato l'Università della Moda, a Firenze e so bene quanto è duro emergere. Conosco tanti giovani stilisti di talento e con Guendaland cerco di valorizzarli e sostenerli”.



E poi la parola d'ordine di Guendalina: “La mia ricetta per la moda è una ricerca continua: tra mercatini e negozietti di quartiere. Adoro fare shopping in via Paolo Sarpi a Milano molto più che nelle boutique di gran moda. E' in una cineseria che ho fatto forse il mio acquisto più glam. Un ventilatorino molto kitch: quando si accende, si illuminano scritte colorate con frasi del tipo 'ti amo, mi manchi, quando torni?”. E lo sguardo corre ancora al suo amore: Luca.



Isabella Dalla Gasperina