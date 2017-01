Antonella Mosetti è innamorata di un calciatore

In Costiera Amalfitana pizzicata con Matteo Guazzo della Salernitana

9/5/2013

foto Olycom

Dimenticato lo schermidore Montano, Antonella Mosetti ci riprova in amore con un calciatore. La sua ultima conquista è l'attaccante della Salernitana Matteo Guazzo, detto il Principe, con cui viene pizzicata in atteggiamenti inequivocabili in Costiera Amalfitana. Una rosa in dono nel corso di una cena romantica, un bacio con avvinghiamento e il pernottamento nella stessa stanza d'albergo fanno pensare che tra i due la passione sia alle stelle.



Capelli lunghi, barba incolta, tatuaggi colorati sulle braccia e fisico da calciatore sono le caratteristiche fisiche di Guazzo, e chi lo conosce bene parla di lui come una persona dal cuore d'oro e gentile d'animo. Ecco giusto qualche motivo per cui la Mosetti ha ceduto, dopo nove mesi trascorsi da sola, alle lusinghe del calciatore nonostante fossero in molti a corteggiarla.



Sorridente e particolarmente su di giri la coppietta viene immortalata da Novella 2000 mentre consuma una cena in un ristorante nel salernitano. Poi il bacio e la corsa in camera dove si concedono una nottata di intimità. Il giorno dopo, sempre incollati, si guardano in tribuna una partita della Salernitana concedendosi piccole distrazioni: dal bacio sul collo a tenere effusioni.