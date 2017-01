Belen, minigonna a Formentera

De Martino steso sul muretto al sole

9/5/2013

foto Facebook

Belen si gode il sole e il panorama mozzafiato di Formentera, mentre Stefano De Martino è steso sul muretto e lei lo accarezza sulle gambe. Il piccolo Santiago festeggia un mese e la sua mamma è in splendida forma. Non sembra nemmeno aver partorito con quelle curve perfette e scolpite. Indossa una minigonna in jeans e una canotta e sembra assaporare il profumo del mare e il tepore del sole in quell'immagine che lei stessa regala ai fan su Facebook.

Dopo essere apparsi su Chi in un servizio mozzafiato tra costumi, tenerezze e amore la famiglia Rodriguez-De Martino ricompare sui profili social. Stefano posta una foto che lo ritrae sdraiato sul muretto al sole, Belen ne aggiunge una in cui appare di spalle, mentre guarda il mare all'orizzonte in versione sexy con stivaletti, minigonna e canottiera. Lei guarda assopita il panorama e intanto accarezza le gambe del suo ballerino. E ora si festeggia un mese dalla nascita del loro bimbo.