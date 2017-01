La Canalis in bikini è da dieci e lode

Curve perfette e mozzafiato a Los Angeles

9/5/2013

foto Instagram

A Los Angeles l'estate è già arrivata da un pezzo e Elisabetta Canalis non perde occasione per mettersi in costume e sfoggiare le sue curve in bikini. L'avevamo appena vista in bicicletta e adesso rieccola con un due pezzi a righe mentre posa in una boutique, che vende costumi Lenceria: The best bikinis in town #losangeles only @lenceriala I loooooove them!" cinguetta l'ex velina. Eli è più bella e sexy che mai. L'America le fa proprio bene.

“Invidia, stai una favola” commentano le fan e lei mostra lo sguardo fiero e soddisfatto facendo segno di vittoria con la mano mentre abbraccia l'amica.