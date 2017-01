Shooting in barca per Marica Pellegrinelli

Per la compagna di Eros Ramazzotti bigodini e the con panorama

Servizio fotografico in barca per Marica Pellegrinelli. In shorts, con i capelli al vento, mette in primo piano le sue sinuose e lunghe gambe scoperte fino alle natiche... per un effetto piacevolmente sconvolgente. Lontana dal suo Ramazzotti, la modella, seria e professionale, riesce anche a concedersi qualche momento di relax con il suo entourage: foto di gruppo e the con bigodini in testa fanno della bellezza mozzafiato una donna "quasi" normale.



Compagna di Eros e madre di Raffaela, Marica continua con passione a fare la modella e i risultati, sotto gli occhi di tutti, sono più che eccellenti. Alta, magra e con due occhioni chiari si prepara per uno shooting in acqua. Impegnata al trucco e parrucco trova pure il tempo per svagarsi un po' con i suoi compagni di lavoro, mentre “sfoggia” enormi bigodini in testa. Pronta per le pose, prima sola, poi con un aitante modello, lascia più che mai senza parole.