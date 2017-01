Tiger Woods, ubriaco, imbarazza la fidanzata

Lindsey Vonn, nuova compagna del golfista, costretta a sorreggerlo per evitare "il crollo"

8/5/2013

foto Splash News

Tiger Woods alticcio imbarazza la nuova fidanzata, la sciatrice Lindsey Vonn. Quella di lunedì al Met Gala è stata la loro prima uscita ufficiale sul red carpet. Ma al party dello Standard Hotel, in un'atmosfera rarefatta ed elegante, il golfista, diventato noto al mondo del gossip per essere un traditore seriale dell'ex moglie, ha alzato troppo il gomito e messo in serio imbarazzo la sua ultima conquista.

Figuraccia etilica - Uno degli invitati ha spifferato allo "Us Weekly": "Woods sembrava a disagio" mentre la 28enne bionda sciatrice lo guidava tra la folla. La coppia è stata avvistata rimirare l'orizzonte in modo romantico prima di prendere il proprio posto e cominciare a mangiare e a bere. Ma dopo che i drink hanno fatto effetto, Woods si sarebbe alzato e avrebbe cominciato a ballare in modo bizzarro prima di cascare sul sedere della propria bella. Lei sulle prime ha riso ma poi è rimasta seria per tutta la serata.



Alle 2, quando la coppia ha lasciato la festa, qualcuno ha notato che Woods barcollava e che l'atletica fidanzata lo stava sorreggendo per impedire che dondollasse troppo e crollasse in maniera rovinosa proprio di fronte ai flash dei fotografi. Sebbene Woods abbia bevuto un po' troppo, Vonn è rimasta al suo fianco come dovrebbe fare una buona amica. Dopotutto, entrambi hanno detto che la loro relazione è cominciata come un'amicizia che si è evoluta in qualcosa di più.



Woods aveva scritto su Facebook a marzo: "Lindsey e io siamo stati amici per qualche tempo. Negli ultimi mesi siamo diventati molto intimi e adesso usciamo insieme". La loro unione è iniziata a distanza di poco più di due mesi dal divorzio della Vonn dal marito ed ex allenatore Thomas Vonn. "Immagino che sia un segreto di Pulcinella ma sì, sto uscendo con Tiger Woods" ha scritto lei sulla sua pagina Facebook. Woods e Vonn non hanno voluto parlare con i giornalisti, probabilmente perché volevano evitare domande imbarazzanti sul divorzio del golfista con Elin Nordegren dell'agosto del 2010 in seguito ai tradimenti perpetrati dello sportivo.