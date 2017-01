Belen, Stefano e Santiago a Formentera

La showgirl è una neo-mamma dalle curve esplosive

8/5/2013

foto Chi

Stessa spiaggia stesso mare, ma stavolta Belen e Stefano non sono soli. A Formentera, buen retiro dei vip, con loro c'è anche il nuovo arrivato, il piccolo Santiago. Per il resto tutto è come un anno fa. I baci appassionati, le coccole e le tenerezze tra il ballerino e la showgirl. E sopratutto le sue curve, décolleté esplosivo e forme super sexy.

In bikini, poi con gli shorts di jeans e una maglietta Belen sfoggia la sua linea perfetta, come mostrano gli scatti di Chi. Una neo mamma da dieci e lode. Santiago è nato esattamente un mese fa, ma per la showgirl il pancione è solo un ricordo. Ventre piatto, gambe toniche e sinuose. "Sono magra di costituzione", dice a Chi, che ha immortalato la coppia sull'isola, "e poi ho fatto palestra e massaggi fino al sesto mese, e appena sono diventata mamma mi sono messa a dieta e sono tornata a fare esercizi". La ricetta è semplice e la showgirl mostra orgogliosa gli effetti. Intanto con il suo Stefano è amore come il primo giorno. In riva al mare i due si baciano, giocano, si abbracciano teneramente. Stefano sfoggia la fitta trama dei suoi tatuaggi e sul petto nudo ecco spunatre un nuovo tattoo che riporta il nome del neonato Santiago.



All'orizzonte intanto, un orizzonte non troppo lontano, potrebbero esserci le nozze: "Una favola, non un'esigenza", spiega Belen che aggiunge: "Mi piacerebbe sposarmi, non solo per il bambino, ma per chiamare Stefano "mio marito", guardarlo negli occhi e giurargli amore e fedeltà per sempre".