La Hunziker: speriamo sia un maschietto

Michelle, 3 chili in più e tanta energia

8/5/2013

foto LaPresse

"Ho più energia di quando ero incinta a 19 anni. Ho avuto solo un po' di nausea e ho già messo su tre chili" racconta a Oggi Michelle Hunziker nella sua prima intervista da quando è in dolce attesa. Non sa ancora il sesso del bimbo che porta in grembo, ma avverte: "Se è una bimba sarò felicissima... Però se è femmina giuro che ne faccio subito un altro: l'emozione di un figlio maschio la vorrei provare".

“Diventare mamma a 19 anni o a 36 è completamente diverso: è come se fosse un’altra vita, hai vissuto altre esperienze, hai un’altra consapevolezza», continua la showgirl. E Aurora, la sua primogenita, come ha reagito alla notizia dell'arrivo di un fratellino o sorellina: “Qualche timore che potesse essere gelosa l’ho avuto anch’io, anche perché l’adolescenza è un’età complicata. Ma mi è bastato vedere come ha preso la notizia: era davvero felice, emozionata” spiega Michelle.



Tomaso Trussardi sarà un papà perfetto, assicura la Hunziker: “È cresciuto in una famiglia severa: da bambino se arrivava un ospite scattava in piedi a salutare”, dice. “Ed è meraviglioso anche averlo accanto durante questi mesi di gravidanza: quanti uomini si ricordano le date dell’ecografia e della visita di controllo della loro compagna? Lui sì, e viene con me”.