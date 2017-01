Maya, forme conturbanti tra pizzi e trasparenze

Veronica, dopo Riccardo Filippo, a giugno mamma bis

8/5/2013

foto Diva e Donna

Chi lo dice che in dolce attesa bisogna rinunciare alla propria femminilità? Veronica Maya, presto mamma del suo secondo figlio, a 35 anni sfoggia un fisico sexy e morbido esaltato ancora di più da un cambio di abiti intriganti tutto pizzi e trasparenze. La conduttrice mostra inoltre con orgoglio e naturalezza le forme esplosive del suo seno con un semi topless davvero conturbante.



Mentre a giugno Veronica regalerà un fratellino, che si chiamerà Tancredi, al suo primo figlio Riccardo Filippo, nato il 12 gennaio del 2012, per il momento si gode le ultime settimane di “pancione” che sottolinea con orgoglio su Diva e Donna. Tra un conturbante completino intimo, una sottoveste che sottolinea la forma del suo ventre e una camicia da notte decisamente audace, la Maya mette in evidenza un décolleté incontenibile con una canottiera traforata che lascia ben poco all'immaginazione. Fiera della propria bellezza premaman non ha proprio nulla da nascondere!