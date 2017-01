Pellegrini-Magnini: "Siamo in crisi"

A Narbonne per allenarsi insieme

8/5/2013

foto Olycom

L'ultima foto di poche ore fa li ritrae insieme, sorridenti, al compleanno del loro preparatore atletico. Eppure tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini di sorrisi ce ne sono pochi e a quanto riporta la Gazzetta dello Sport la rottura è in vista. “E' un momento difficile per me” ha detto Fede. “Tra me e Fede ci sono alti e bassi e questo è un momento basso, ma nella mia vita non c'è un'altra persona” dice Filo, beccato da Chi insieme alla ex.

“E' diventato un caso il fatto che mi sia incontrato davvero casualmente a Pesaro con Cristiana mentre ero con mia sorella Laura, l'ho salutata e scambiato un come va? E le ho dato due baci sulla guancia e non mi pare un reato...” spiega Magnini.



Pare che i due non si scambino molte parole da giorni. Entrambi a Narbonne in Francia per allenarsi per i Mondiali di Barcellona, stanno vivendo un momento difficile. Si confrontano sui diversi bisogni, ma pare che non riescano a ritrovare l'intesa, nonostante su Twitter il loro allenatore posti una foto che li ritrae insieme apparentemente sorridenti. La Pellegrini vorrebbe trasferirsi proprio a Narbonne, lui avrebbe altri progetti. Chissà se ritroveranno l'intesa...