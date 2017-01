Nicole Minetti e Guè Pequeno, baci di passione

Con il rapper tutto a gonfie vele

7/5/2013

"Devo ammettere che questo ragazzo mi arrapa", così Nicole Minetti parla del suo ultimo flirt con Guè Pequeno e questi scatti davanti al Just Cavalli di Milano lo confermano. L'ex consigliera regionale, in minigonna e canotta super scollata e il rapper dei Club Dogo si avvinghiano, si baciano e si tengono per mano...

La nuova love story di Nicole quindi tiene, come racconta lei stessa in un'intervista a Chi: “Siamo work in progress. Ci siamo conosciuti per caso e ora la cosa tra noi procede”. Ad immortalarli per primo era stato il magazine Novella 2000 davanti ad un cinema milanese, ma adesso che la loro relazione è sdoganata, i due possono liberamente mostrarsi in pubblico inequivocabilmente “arrapati” l'uno dell'altra.



“Chi non lavora non fa l'amore”, cantava Celentano. Nicole per ora un lavoro non ce l'ha ma da quando c'è il rapper nella sua vita è tutta un'altra musica e con lui l'ex igienista dentale dimentica i suoi”guai”.