Francesca Fioretti, il sorriso più bello tra le vip

Smaglianti anche quelli della Hunziker e di Belen

7/5/2013

Il sorriso più bello dello showbiz? Quello di Francesca Fioretti, parola di un vero esperto del sorriso, Gianpaolo D'Alessandro, odontoiatra estetico che pratica lo smile lift, una tecnica che consente di trasformare la dentatura per renderla straordinariamente bella senza interventi chirurgici e senza sacrificare i denti. I suoi sorrisi preferiti? "Quello di Michelle Hunziker, Belen Rodriguez, Lapo Elkann, Emilio Fede" dice a Tgcom24.

Le star italiane e internazionale sono ossessionate dall'estetica, compresa quella che riguarda la bocca. Nicolas Cage, George Clooney, Sharon Stone, Catherine Zeta Jones, Tom Cruise, David e Victoria Beckham hanno chiesto un aiutino per rendere il loro sorriso più smagliante utilizzando il metodo delle “faccette dentali”. D'Alessandro ci racconta il suo sistema ancora più innovativo: “Lo smile lift non tocca i denti e quindi non sacrifica il tessuto biologico, ed è assolutamente predicibile, in quanto senza alcun intervento chirurgico permette di vedere il risultato finale”. Il paziente si guarda allo specchio e vede il suo nuovo sorriso, splendente e naturale, tanto che nemmeno i familiari si accorgono del lifting.



“Questa tecnica permette di intervenire per correggere inestetismi, ma soprattutto di dare un colore, una forma e un volume perfetto alla propria bocca grazie all'utilizzo di microspessori artigianali realizzati con foglie sottilissime di ceramica (0,1 millimetri)” continua l'odontoiatra. Insomma si tratta di piccoli gioiellini che ricoprono i denti e permettono di raggiungere un sorriso perfetto. Gioiellini anche nel prezzo visto che un sofisticato lavoro estetico per entrambe le arcate si aggira sui 27-28mila euro.



Nello studio di D'Alessandro arrivano molte persone del mondo dello spettacolo, che spesso hanno già denti belli e li vogliono “perfetti”. “Soprattutto giovani, sia uomini che donne – dice – il risultato è talmente naturale che spesso nessuno confida di essere ricorso allo smile lift”.