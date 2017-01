Amore eterno, Belen: "Voglio sposare Stefano"

Su Facebook la manina di Santiago

7/5/2013

foto Facebook

Una manina piccola che ne stringe una più grande. A pubblicare lo scatto che suscita un'infinita tenerezza è mamma Belen su Facebook. "Voglio sposare Stefano non solo perché abbiamo un bambino, ma per la cerimonia, per poterlo chiamare mio marito e non il mio fidanzato per guardarlo negli occhi e giurargli amore e fedeltà per sempre. Non vedo il matrimonio come un contratto... Lo vedo come una favola", ha detto Belen a Chi.

Belen sul settimanale replica anche ai pediatri che hanno criticato le immagini in cui la showgirl acquistava in farmacia il latte artificiale: "Con molto rispetto per la pediatria e per chi si permette di darmi dei consigli, dico: “Voi crescete il vostro figlio, che io cresco il mio”. Non so quali problemi si facciano certi pediatri, ma la cosa è molto semplice: io allatto e, quando finisce il latte, do a mio figlio il biberon. È un maschio e mangia tanto".



Dopo i piedini, ecco che la Rodriguez ci regala l'immagine dell'arto superiore di Santiago, ma di mostrare il viso ancora non se ne parla. Intanto, vestita come una corsara, si lascia immortalare a casa, seduta per terra, vicino alla culla del neonato. Bellissima e impeccabile come sempre mostra un viso solare e delle gambe asciutte perfette. E' senza dubbio la neo mamma più fotografata negli ultimi tempi. Complice la sua silhouette impeccabile, la mise "acchiappasguardi" e quel suo modo di muoversi sempre un po' malizioso, è impossibile non parlare di "mamma Rodriguez".



E se quando è a spasso per le vie di Milano ci pensano i paparazzi a immortalare la sua sensualità, in casa è lei la fotografa ufficiale: dall'autoscatto notturno in lingerie vicino al suo ballerino, all'immagine della manina del piccolo Santiago che tra pochi giorni compirà il suo primo mese di vita. Dopo aver visto i piedini e il braccio del neonato, ci aspettiamo che, prima o poi, ci mostri il suo viso... senza dover aspettare che spunti il primo dentino!