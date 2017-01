Vip, scatti dalle vacanze passate

Ricordi social in attesa dell'estate

7/5/2013

foto Instagram

Estate in ritardo e voglia di mare? Le vip nostalgiche sfogliano l'album dei ricordi social e tirano fuori cartoline hot dalle vacanze passate. Rosy Dilettuso in topless, Costanza Caracciolo e Federica Nargi sdraiate in riva al mare, Nicole Minetti con la sorella a Rimini e poi Giorgia Palmas ad Alghero che galleggia in piscina...

In attesa delle prossime vacanze quindi, meglio rifugiarsi nei ricordi. E negli album social delle bellissime dello showbiz il materiale non manca. C'è Rosy Dilettuso in micro tanga e topless, che prende il sole in barca, una splendida Antonella Mosetti in spiaggia, sexy e bollente per un calendario di qualche anno fa, Ana Laura Ribas in versione sub e Laura Torrisi... topless da urlo e ricordo indelebile.



Le più nostalgiche però sono Costanza Caracciolo e Federica Nargi, sempre pronte a postare foto ricordo delle loro vacanze al mare del passato, con amiche e fidanzati, spensierate e felici. Per le ex veline è sempre estate e aspettando la prossima godetevele in versione ricordo...