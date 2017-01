Nicole... e quel lato B lievitato

Minetti, mano sul ventre e frangia nascosta

6/5/2013

foto LaPresse

Pizzicata sotto casa Nicole Minetti appare questa volta un po' dimessa. Se il look è sempre il solito, leggings a pinocchietto e canottiera scollata dalla quale si intravede il reggiseno sportivo, l'umore sembra un po' nero. Sorride poco, indossa grandi occhialoni da sole e si protegge il ventre con una mano quasi a volerlo nascondere. Poi gira le spalle ai fotografi e mostra un lato B che appare sì tonico, ma un po' lievitato.



Le sue curve sensuali le permettono di avere ai suoi piedi tutti gli uomini che desidera, e Nicole, che si dichiara single nonostante sia stata immortalata di recente in atteggiamenti intimi con Guè Pequeno, continua a mostrarle con orgoglio. Il décolleté, contenuto in un reggiseno rinforzato, è sempre in primo piano: tonico e prosperoso è coperto da una leggera canottiera bianca dalla quale si intravedono i capezzoli. Non le donano particolarmente i leggings corti color grigio che, se davanti le evidenziano gambe affusolate e sinuose, dietro sottolineano quel sedere (forse ora un po' arrotondato) che sfoggiava con orgoglio a inizio anno a Miami.



Intanto su Instagram l'ex consigliera regionale confida che non vede l'ora che le ricresca la frangia tagliata solo un mese fa. Non a caso ultimamente la MInetti va in giro con i capelli raccolti quasi a volere rinnegare quell'acconciatura di cui si è già stancata.