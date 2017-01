Elisabetta, sexy in shorts e reggiseno

La Canalis se la spassa con i suoi cani

6/5/2013

foto Instagram

Una ruota panoramica alle spalle, spiaggia, mare... e lei, Elisabetta Canalis, in primo piano, bellissima. L'ex velina sarda in bici sulla passerella con i suoi due inseparabili cagnolini si mostra con un paio di shorts e un reggiseno avvolgente. Pancia piatta, gambe muscolose e viso chino. “I love #biking on the beach with the doggies! Buon weekend a tutti”, scrive su Instagram.



Si gode il caldo di Los Angeles con pochi indumenti addosso mentre pedala con un cane nel cestino e uno al guinzaglio. Una pausa per uno scatto fotografico che mette in evidenza muscoli e curve sinuose da capogiro. Capelli raccolti, viso struccato e pantaloncini a vita bassa neri la rendono ancora più sexy . Sembra sul set di uno shooting fotografico e invece se la sta spassando nel tempo libero a due passi da casa.