Belen, solarium e shopping con bebè

Sfilata in shorts " per corso Como

6/5/2013

foto Olycom

Passeggiata in corso Como, solarium e shopping con i suoi "ragazzi". Belen, ormai in formissima, in shorts e stivaletti è a spasso con il piccolo Santiago e il suo Stefano De Martino. Mamma amorevole ma pur sempre showgirl, anche se a riposo, che non perde occasione per sfoggiare un lato B da applauso e gambe super toniche.

I paparazzi l'attendono ogni giorno sotto casa e lei lo sa, per questo si prepara al meglio prima di farsi vedere e ogni uscita si trasforma in un vero e proprio shooting fotografico. I flash la immortalano da tutti i lati, anche se prediligono quello B. Belen è pronta per farsi fotografare, carrozzina alle mani, prima frontale, poi laterale, quasi stesse davvero sfilando, poi bebè in braccio, De Martino cammina accanto, quasi in sordina.



Il suo turno arriva quando la showgirl entra in un negozio di abbigliamento per scegliere dei vestiti. Santiago a quel punto "sparisce", cose da donne, lui è rimasto con papà. Poi si orna tutti a casa, è ora della pappa e quello per ora resta un momento privato, i flash restano fuori.