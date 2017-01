Costy Caracciolo in bikini leopardato

L'ex velina sfoggia curve super sexy

6/5/2013

foto Instagram

E' pronta per l'estate Costanza Caracciolo e la sua sarà una stagione "graffiante". Eccola durante la prova bikini, costume leopardato, molto "aggressiv" in pendent con la cover dell'iPhone, piercing all'ombelico, occhiali da sole a goccia e curve da urlo. L'ex velina bionda è più in forma che mai e fa un gran bel figurone!

In un altro autoscatto mostra uno spacco di coscia da dieci e lode in shorts super glamour e tacchi vertiginosi, mentre fa da testimonial alla presentazione di un nuovo modello d'auto e poi rieccola sempre in pantaloncini corti e t-shirt “Imperfect” in una stanza d'albergo, la stessa dell'autoscatto in bikini.



Costy è davvero bellissima e dai tempi del bancone di Striscia è rimasta la stessa, una bionda spumeggiante che fa perdere la testa.