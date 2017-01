Il sì della Marini, tutte le foto

Valeria e i 700 invitati alla festa

6/5/2013

foto Twitter

Un fiume di invitati, 700 molti dei quali supervip, uno strascico principesco, lungo ben 8 metri, otto testimoni, 16 paggetti, una cascate di rose bianche. Il matrimonio di Valeria Marini con Giovanni Cottone nella Basilica Santa Maria in Ara Coeli è destinato ad essere ricordato come l'evento rosa dell'anno. Dopo quattro anni di fidanzamento la showgirl ha detto sì all'imprenditore palermitano in un'atmosfera degna delle favole.

Otto metri di strascico e una tiara in testa

La sposa si è presentata alle 17 in chiesa, al braccio del padre, emozionata ma sorridente e felice. Un abito bianco firmato Ermanno Scervino, , ''in delicato pizzo bianco avorio con ramage che sfumano nell'oro leggero, scintillante di ricami, accollatissimo e corredato da un velo 'regale' lungo otto metri''. Sul capo una delicata tiara di diamanti di Damiani e un bouquet di peonie ed orchidee tra le mani.



I testimoni vip

Anna Tatangelo (ai piedi calza sandali con swarowsky Le Silla da 2.500 euro), Maria Grazia Cucinotta, Alfonso Signorini e Ivana Trump a farle da testimoni. Gigi D'Alessio, Fausto Bertinotti e due noti avvocati per Giovanni. Dopo la cerimonia in chiesa tutti in Villa Piccolomini per il ricevimento ultrachic curato da Enzo Miccio.



Craig David e il Golden Touch

Ad animare la festa l'esibizione live della popstar inglese Craig David. Il cocktail si è svolto in giardino con le performance di fate e "piccole Trilly". Il tema del party era il "Golden Touch" e così ogni ospite doveva avere un particolare dorato nel suo look per rendere “stellare” il matrimonio di Valeria.