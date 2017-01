Bikini leopardato e curve al top per Aida

Volata a Malibù per amore, la Yespica se la gode sotto il sole

5/5/2013

foto Instagram

Splendida dietro gli occhialoni da sole, Aida Yespica regala ai fan di Instagram uno scatto bollente del suo décolleté . Strizzata in un bikini leopardato, la showgirl appare più in forma che mai mentre si fa coccolare dal fidanzato, il milionario Roger Jenkins (ex di Ellen McPherson). Per amore Aida si è trasferita da poco a Malibù con il figlio Aaron, e sembra non trovarsi affatto male tra palme e spiagge bianche.



Avvinghiata al compagno milionario Roger Jenkins (58 anni), la splendida showgirl venezuelana non si è però dimenticata dei suoi ammiratori italiani. Attraverso Instagram ha infatti mandato loro un bacio, fascviata in un bikini animalier mentre si gode il sole californiano.