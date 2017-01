Corvaglia, in costume sul balcone a Milano

Claudia Galanti in Israele e Silvia Abbate a Montecarlo

4/5/2013

foto Twitter

In questa primavera che tarda ad arrivare basta un briciolo di sole per sperare di poter indossare il costume, pure a Milano. E anche se spunta qualche nuvola, Maddalena Corvaglia non resiste e si spoglia: “In costume sul balcone di casa a Milano...Schopenhauer direbbe "L'arte di sapersi accontentare” cinguetta su Twitter. Intanto, alcune colleghe più fortunate se la spassano al mare, come Fontana, Santarelli, Gregoraci, Galanti e Abbate.



Basta una festività per allungare il fine settimana e pensare di partire per raggiungere una località marittima sperando che la classica nuvola di Fantozzi abbia pietà dei coraggiosi vacanzieri. E se qualche vip nostrana si “accontenta” del mare italiano, come Elena Santarelli, in posa davanti ad uno stabilimento a Castiglione della Pescaia, tante altre colleghe hanno preferito volare all'estero certe di una temperatura più alta.



Federica Fontana che dona su Instagram un primo piano di sé seduta sulla sabbia è a St. Tropez, a Montecarlo troviamo Silvia Abbate, mentre Claudia Galanti si gode il tramonto in Israele. Aida Yespica se la spassa avvinghiata al suo fidanzato con un costumino animalier a Los Angeles ed Elisabetta Gregoraci si diverte in piscina scambiandosi teneri baci con un delfino. Le Blackdashian (Barbara Guerra e Alessandra Socinelli), di ritorno dal misterioso paradiso terrestre, si sono fiondate a Roma dove, a bordo piscina indossano costumi conturbanti.