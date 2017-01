Sara Tommasi è di nuovo nuda

Strip, lap dance e caduta a gambe all'aria

3/5/2013

foto Olycom

Sara Tommasi c'è ricascata e stavolta non ci sono scuse. I suoi buoni propositi sono durati poco più di un mese e così rieccola in un locale romano ripresa mentre fa uno strip e resta nuda ballando intorno a un palo da lap dance. Cade, resta a gambe all'aria. Si rialza. Tutto come prima, tutto da rifare...

Non sono serviti il ricovero forzato, le dichiarazioni e i pentimenti ufficiali, un nuovo fidanzato e la prospettiva di una vita normale, lontana da trasgressioni e provocazioni. Sara non ce l'ha fatta,



Con il fidanzato Stefano Ierardi è già finita, e anche con la vita normale. Rieccola più eccessiva che mai. Per il lancio del suo secondo film pornografico la Tommasi ha organizzato un vero e proprio spettacolino a luci rosse. Strip tease e lap dance con nudo integrale.



Sara si spoglia, inciampa e cade a gambe all'aria, poi si rialza, sorride e riprende il balletto, un po' impacciata, la lap dance non è il forte ma ...the show must go on. E stavolta non c'è nessuno che l'abbia drogata, raggirata o costretta. Stavolta è tutta opera sua... o è sempre stato così?