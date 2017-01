Siffredi testimonial per le mamme

Rocco posa con i mazzi di fiori

3/5/2013

foto LaPresse

Il miglior regalo per le mamme italiane? Un bel mazzo di fiori. Se poi a consegnarlo è Rocco Siffredi, ancora meglio. Dopo aver fatto da testimonial per un noto marchio di patatine e dopo essere apparso in un intrigante e malizioso spot, l'attore diventa uomo immagine della campagna Interflora, che lo ha voluto per rappresentare la campagna per la festa della mamma.

Del resto recentemente è apparso sul settimanale Chi e ha parlato della sua famiglia. “Mia moglie mi ha reso uomo – ha detto Rocco -attraverso di lei ho conosciuto ‘l’uomo Rocco’, mentre prima c’era solo un ragazzo con un sogno: fare sesso conoscendo più donne possibili. Con il tempo e grazie a lei, mi sono reso conto che la sera, quando torni a casa, sei solo e che quelle migliaia di donne scompaiono. Ròzsa ha riempito quel vuoto”. Siffredi con queste parole si è aggiudicato proprio il ruolo di testimonial per le mamme italiane.