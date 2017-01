Chi è questa splendida teenager?

Costume ascellare e corpo mozzafiato

3/5/2013

foto Instagram

"In vacanza con i miei a 16 anni... guardate il costume ascellare", così cinguetta Alessia Marcuzzi mostrando sul suo profilo Instagram questo scatto d'antan. Una splendida teenager in bikini... "ascellare", come era di moda vent'anni fa. I biondi capelli ondulati, un corpo mozzafiato... la riconoscereste?

Alessia posa come una bellissima sirenetta sulla spiaggia. Lo slip a fianchi altissimi, molto di moda a quei tempi, sottolinea le lunghissime e sinuose gambe, ventre piattissimo, curve super sexy, e, insolita scoperta, seno perfetto e non ancora così abbondante ed esplosivo come negli anni successivi.



E dire che Alessia è persino ricorsa alla mastoplastica riduttiva per diminuire di qualche taglia il suo décolleté ingombrante dopo la prima gravidanza! Che il seno della conduttrice del Grande Fratello sia esploso improvvisamente dopo i 16 anni? La questione rimane irrisolta. Quel che è certo invece è che il corpo dalle forme invidiabili è rimasto lo stesso anche a vent'anni di distanza. Come dimostrano gli scatti fatti di recente in bikini... Il tempo per la Marcuzzi sembra essersi fermato su quella spiaggia! Complimenti alla signora dei reality!