Shakira e Piqué, il sì il 17 luglio

Fissate le nozze in Catalogna

2/5/2013

A Shakira e Gerard Piqué, 36 e 26 anni, mancava solo il matrimonio per meritarsi il titolo di coppia più bella dello showbiz. E l'altare per loro adesso sembra pronto. Il settimanale Fama anticipa infatti, che, stando a quanto rivela un amico di famiglia i due convoleranno a nozze il prossimo 17 luglio.

La popstar colombiana e il difensore del Barcellona, fidanzati ufficialmente dal 2011, avrebbero arruolato una società specializzata per organizzare l'evento, che dovrebbe tenersi presso il giardino botanico Marimurtra della città di Blanes (in Catalogna, Spagna). Un sogno di una notte di mezza estate che diventa realtà, a coronamento della nascita del figlio che per il giorno del matrimonio avrà poco più di sei mesi e che probabilmente sarà battezzato nel corso della stessa cerimonia.



La notizia sarebbe trapelata attraverso un caro amico della coppia ed è stata rilanciata dalla trasmissione catalana ArusCity, che ha svelato anche l'ora della cerimonia, fissata per le ore 18. Il giardino botanico Marimurtra in Catalogna, dove dovrebbero avvenire le nozze è il luogo dove la famiglia Piqué trascorre le vacanze soprattutto d’estate. In attesa che i due innamorati diano l'annuncio ufficiale via Twitter, sul social network il piccolo Milan è già una star, grazie agli scatti postati da mamma e papà, orgogliosi della loro creazione.



Intanto, mentre papà Piqué gioca in Spagna, mamma Shakira è tornata al lavoro di buona lena. La cantante è stata arruolata come giudice speciale per The Voice Usa. Al debutto ha portato con sé anche Milan, che ha premuto il famoso pulsante rosso per decidere il destino delle aspiranti star del talent show. Qualche giorno prima il bebè, di appena tre mesi, aspettava al commissariato il passaporto in braccio a Gerard: il documento serviva evidentemente ad accompagnare la mamma negli States. Questo bebè dovrà vedersela con due genitori molto impegnati!