Guendalina Tavassi è in dolce attesa

L'ex gieffina al quinto mese di gravidanza mostra il pancino su Instagram

2/5/2013

foto Facebook

Guendalina Tavassi è uscita allo scoperto ammettendo pubblicamente di essere in dolce attesa. L'ex concorrente del GF, al quinto mese si gravidanza, è in attesa del primo figlio dal neo marito Umberto D'Aponte, e su Instagram mostra il suo pancino lievitato coperto da una maglietta premaman su cui campeggia la scritta: “Baby Loading...please wait".



Quelle forme un po' troppo arrotondate, sfoggiate in occasione del suo matrimonio, avevano destato qualche sospetto nonostante fosse proprio Guendalina a negare l'arrivo di un figlio. Poi, nel corso della luna di miele in Florida, la Tavassi ha commentato con ironia un autoscatto in costume: "Eccomi qui da Miami pronta per il parto! Volevamo che avesse la doppia cittadinanza! :-D".



Ma solo ora, dopo che Belen ha dato alla luce il piccolo Santiago, anche Guendalina ha potuto svelare il suo dolce segreto. E qui si spiega il motivo per cui è stato organizzato un matrimonio lampo. Felice di essere moglie e di nuovo madre, l'esuberante naufraga è pronta per traslocare in una casa più grande a Roma prima che la sua pancia le impedisca di imballare scatole e scatoloni.