Elena Santarelli "balla da sola"... in bikini

E manda "message in a bottle"

2/5/2013

foto Instagram

"Ma la primavera dov'è?" si chiede Elena Santarelli, che sembra però già proiettata verso l'estate. In bikini sulla spiaggia a Castiglione della Pescaia la showgirl manda "message in a bottle" e "balla da sola". Forma perfetta, curve sexy e fascino irresistibile...

E' il primo maggio e bionda conduttrice e modella non perde l'occasione per concedersi un po' di relax marino e posare in riva al mare in costume. Sensuale e ammiccante seduta sul bagnasciuga con una bottiglia accanto, scrive su Facebook: "Have a nice day..ma una volta senza tel come si faceva? #message in a bottle".



Poi però eccola in versione donna manger sotto l'ombrellone e al cellulare con indosso una camicia firmata Alessandro Martorana. In un altro scatto Elena volteggia in riva al mare e cinguetta: "Io ballo da sola". Pare proprio che per la bella showgirl l'estate sia già arrivata, per la primavera bisognerà aspettare il prossimo anno.