Nicole Minetti, lato B a luci... rosse

Scatto social super sexy e strip a Rimini

2/5/2013

foto Splash News

Un abitino stretch rosso fuoco a lunghezza inguinale, che sottolinea le sue curve sexy e uno scatto di profilo, che mette in risalto il lato B a mandolino. Nicole Minetti, sempre più social e "frivola"...

Primo maggio in red per l'ex consigliera che, scosciata e sempre più prorompente, stretta nel mini dress attillato, indossa sandali dai tacchi vertiginosi ed è pronta per l'ennesima notte di follia e divertimento. "Silly girls attitude", "ragazze frivole in posa", cinguetta Nicole, sdoganando le fantasie più piccanti dei followers.



Qualche giorno fa su un set fotografico a Rimini la Minetti aveva dato sfoggio del suo sedere curvy e sensuale in una sorta di striptease bollente, restando in leggings a stelle per una serie di scatti focalizzati sul suo lato B. Che è il più ricercato dai paparazzi delle star, sempre pronti ad immortalarlo in ogni posizione e luogo. Sarà anche in crisi e senza lavoro, ma a Nicole la voglia di divertirsi e mettersi in mostra non manca, tanto nel suo futuro c'è sempre una promettente carriera...da igienista dentale. Per ora quindi c'è tutto il tempo per essere “frivola”.