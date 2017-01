Belen, sexy autoscatto su Facebook

Rodriguez, shopping intimo con De Martino e il piccolo Santiago

2/5/2013

foto Novella 2000

Tiene affettuosamente il suo Santiago in braccio come solo una madre premurosa sa fare mentre passeggia con la mamma, la sorella e il compagno Stefano. Belen, con una minigonna inguinale si dedica allo shopping più "intimo". Ritornata in forma in tempi record, la showgirl argentina passa poi il neonato al compagno e inizia a scegliere la lingerie più hot. Poi di notte mostra al compagno i suoi acquisti stuzzicanti.



Come mostrano le immagini di Novella 2000, complice qualche raggio di sole, la famiglia De Martino - Rodriguez si concede un giro tra i negozi del centro di Milano. Il bimbo, prima nel marsupio che indossa Stefano, poi tra le braccia di Belen, si lascia cullare dai genitori che, particolarmente protettivi, cercano in tutti i modi di nascondere il suo viso all'obiettivo dei fotografi.



Tappa in un negozio di scarpe e alla Rinascente dove la conduttrice si sbizzarrisce a cercare e a provare qualche articolo interessante con madre e sorella mentre Stefano si prende cura del bambino. In mancanza del ciuccio, per tenere il piccolo Santiago calmo, gli mette il suo mignolo in bocca.



Poi al via le immancabili effusioni in pubblico per la conduttrice. Un bacio sulla bocca e sul collo del ballerino surriscaldano il corner di Agent Provocateur. Infine, un pranzetto senza suocera e nuora fa scatenare il ballerino con il cellulare che si diverte a immortalare la sua sexy compagna e il bambino per qualche foto ricordo.



Ma il bello arriva solo di notte, perfettamente documentato sul Facebook di Stefano che posta un autoscatto di Belen davvero sensuale. La Rodriguez, con indosso solo mutandine e reggiseno, si appresta a coricarsi con il fisicatissimo compagno che evidenzia i suoi addominali. Che stia improvvisando una passerella in camera con gli acquisti della giornata?