Biaggi-Pedron, storia al capolinea

Dopo 8 anni d'amore e due figli

2/5/2013

foto LaPresse

“Ciao ragazzi, si è detto tanto negli ultimi giorni, la verità è che vorrei solo continuare a regalarvi emozioni! Un abbraccio” così cinguetta da Montecarlo Max Biaggi. Parla di lavoro, ma le sue parole potrebbero valere anche per la sua vita sentimentale. Già perché Novella 2000 racconta la fine della sua storia d'amore con Eleonora Pedron e su di loro il gossip impazza. Dopo otto anni la bella favola sarebbe finita.

Due figli, una lussuosa casa a Montecarlo e una serenità di coppia rovinata. La ex Miss Italia e il pilota avrebbero cercato invano di risolvere la crisi, ma ora entrambi starebbero cercando una nuova casa. In Italia. Lui a Roma. Lei a Milano.



Secondo quanto riporta il settimanale, Max avrebbe detto addio alle corse proprio per cercare di stare accanto alla famiglia, ma dopo aver visto che le difficoltà non si sarebbero risolte, avrebbe deciso di tornare in pista come commentatore sportivo. Lei dopo essersi dedicata ai figli e alla famiglia ora avrebbe accettato di tornare sulle scene con una trasmissione tv.



Intanto si vocifera di un'amicizia della Pedron con un vicino di casa a Montecarlo. Anche lui del Vicentino e anche lui sportivo. Sull'ascensore avrebbe conosciuto Filippo Pozzato, soprannominato il “Cassano del ciclismo”, sciupafemmine dichiarato.