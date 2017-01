Nina Moric scrive a Fabrizio Corona

"Carlos non verrà in carcere da te"

1/5/2013

foto Olycom

Corona è in carcere, ma sui giornali si continua a parlare di lui. Nina Moric scrive a Chi, dopo che nei giorni scorsi si era parlato delle visite del figlio Carlos a papà Fabrizio. “Non è stata autorizzata nessuna visita in carcere, per il momento. I motivi non li conosco.” spiega Nina che si sfoga contro Corona. “Carlos in dieci anni ha visto pochissime volte il padre, più o meno tutte le volte che li avete visti fotografati insieme”.

E poi aggiunge: “Non voglio essere giudicata come madre... sono sempre stata presente, da quando Carlos è nato a oggi, ho riempito tutti i vuoti che aveva per l'assenza di un padre: non mi sento eroica, però mio figlio è tutto ciò che ho e non voglio che soffra, voglio che sia felice e lui ora è sereno”.



“Come donna ho avuto momenti difficili... - continua la Moric – Quando è finito il mio matrimonio con fabrizio sono stata male... Quando lui si è legato a Belen ho sofferto... Ora sono serena, ho un fidanzato Matteo, che amo e che mi fa stare bene”.



“Io non so oggi chi sia Fabrizio... Da quando ci siamo separati è uscito dalla mia vita, mi lega a lui un figlio. E gli lascio la porta sempre aperta per recuperare il rapporto con Carlos” conclude la lettera di Nina.