Sara, spettacolo a luci rosse a Roma

La Tommasi su Facebook: "Io e Stefano ci siamo lasciati"

30/4/2013

foto Facebook

Nottata hot per Sara Tommasi che in pieno centro a Roma è tornata a dare spettacolo abbozzando uno strip a luci rosse. Via il reggiseno e sollevata la maglia, la showgirl ha mostrato il seno ammiccando davanti ai fotografi, proprio come faceva un tempo. Poi, però, l'inevitabile: “Ragazzi, io e Stefano ci siamo lasciati. Lui non sopporta che io sia un personaggio... Un abbraccio. Sara”, scrive aggiornando Facebook.



Dopo il ricovero in clinica, il mondo dello showbiz si era illuso che Sara fosse finalmente ritornata in sé dando l'addio a eccessi e colpi di testa. Un fidanzato nuovo, Stefano Ierardi, un romantico viaggio a Parigi e tanto divertimento a Disneyland potevano essere l'inizio di una nuova esistenza.



E invece no, la Tommasi ci è ricascata e alla grande. Un quotidiano nazionale riporta con dettagli minuziosi gli atteggiamenti inequivocabili di una Sara dei vecchi tempi alla ricerca di attenzioni. Domenica sera, in via della Pace, di fronte a un noto fotografo, la showgirl ha iniziato a mettersi in mostra abbassando leggermente i jeans per far vedere le sue mutandine fucsia, poi un bacio saffico all'amica e pose maliziose hanno dato il via a una serie di siparietti imbarazzanti. Sdraiata sul cofano di una macchina dei vigili gioca a sollevarsi la maglia e a mostrare il suo ventre, ma solo in via Veneto si libera di reggiseno e t-shirt e resta solo in jeans strizzandosi il décolleté tra le mani mentre l'extension le accarezza la schiena.



L'amica giornalista, Gabriella Sassone, che nei momenti di difficoltà non l'ha mai abbandonata, questa volta sembra essersi stancata delle sue leggerezze, tanto da prenderne le distanze via Facebook: “Io ieri sera sono rimasta a casa nonostante Sara mi avesse invitata. Non sono uscita, stanca dei suoi tira-molla, delle sue bugie, dei suoi ’sì usciamo, andiamo a cena’, poi ‘no, non esco non ho fame’. E invece eccola qua, è uscita eccome. Io non ho più parole, parlate voi… io dico solo chi è causa del suo mal pianga se stessa…Amen.”. Stessa idea ha avuto il fidanzato Stefano che ha preferito allontanarsi da lei.