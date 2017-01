Ilary, compleanno in diretta

La Blasi su Facebook ringrazia i fan

30/4/2013

foto Facebook

“Un bacio da Ilary per ringraziarvi dei i tantissimi auguri che le avete mandato, Grazie ;)”. Domenica Ilary Blasi ha festeggiato il compleanno e via Facebook utilizzando il profilo de Le Iene, il programma che conduce con Teo Mammucari, ha voluto inviare una foto e un messaggio ai fan. Nell'immagine la moglie di Totti è raggiante in abitino scollato blu mentre fa il segno di vittoria con la mano e schiocca un bacio in direzione dell'obiettivo.

Del resto la showgirl sta passando proprio un bel momento. La carriera va a gonfie vele, in tv è sempre uno schianto e con grande naturalezza mostra la sua simpatia e la sua bellezza. A casa l'aspettano il marito Francesco Totti e i due bambini, Christian e Chanel, rispettivamente 8 e 6 anni.