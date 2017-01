Nicole Minetti: "La politica fa vomitare"

L'ex consigliera è in crisi... e fa shopping

30/4/2013

foto Olycom

Con la politica ha chiuso, è in attesa di un giudizio dal Tribunale e chissà che non torni a fare l'igienista dentale o emigri in America. Certo è che Nicole Minetti non sta vivendo un gran bel momento. "Non sto bene", racconta l'ex consigliera regionale a Chi. E per non pensare ai suoi "guai" si dedica allo shopping...scollata e scosciata.

Per ora è la sua attività principale. I paparazzi la immortalano di continuo nelle vie dello shopping milanese, tutta presa tra borse e borsoni.I soldi non le mancano di certo: "Guadagno con la mia immagine", dice. E con l'immagine infatti pare saperci fare. Eccola nuovamente in un mini abitino super sexy e svolazzante mentre prova delle scarpe in una boutique del centro milanese. Cosce scoperte, scollatura fronte e retro mozzafiato e il solito décolleté esplosivo. Rifatto certo, ma per Nicole questo è l'ultimo dei problemi, anzi. "Ammetto di avere fatto qualche ritocco. Non sono come le mie colleghe politiche o dello spettacolo, che dicono: “Io sono come mamma mi ha fatto”. Tanto tra noi rifatte ci riconosciamo tutte. E quando la gente per strada mi urla “a rifattona!”, io sorrido".



E mentre fa shopping-terapia a Chi rivela:"Non è un bel periodo. Per fortuna ho la mia famiglia accanto. Mio padre Antonio è quello a cui mi sorreggo quando impazzisco, mia sorella Angelica la mia confidente. La politica? Solo a pensarci mi viene il vomito". Se poi ci si mette anche il processo in corso e l'attesa di una sentenza, che potrebbe anche essere una condanna e la mancanza di un vero e proprio ingaggio lavorativo la situazione si fa cupa. "Ho 28 anni e vedo la mia vita rovinata. La mattina mi sveglio e non so che cosa fare. Mi manca avere la testa occupata, mi manca il fatto di potere lavorare. Per questo potrei tornare a fare l’igienista dentale".

Per ora però Nicole resta in attesa e si dà tempo "fino a settembre, poi potrei pensare davvero di lasciare l’Italia per sempre". Nel frattempo approfondisce la sua "conoscenza" con Guè Pequeno dei Club Dogo: "Devo ammettere che questo ragazzo mi arrapa", dice. La loro storia procede a gonfie vele e finché Nicole si diverte, va tutto bene.