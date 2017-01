Andressa: "Ronaldo ossessionato dal mio sedere"

Miss Bum Bum racconta al Sun la sua notte di fuoco con il bomber del Real Madrid

30/4/2013

foto Instagram

Lui, lei e l'altra. Potrebbe essere un classico dei tradimenti, ma il triangolo si fa interessante quando i protagonisti si chiamano Cristiano Ronaldo, Irina Shayk e Andressa Urach, meglio conosciuta come Miss Bum Bum. Ai microfoni del Sun la star dalle curve giunoniche ha infatti confessato di aver trascorso una notte di passione con il fuoriclasse del Real Madrid nonostante sia fidanzatissimo con la top model russa.



"Non potevo crederci quando ho visto che Cristiano stava contattando proprio me", rivela Andressa al Sun, aggiungendo man mano note piccanti al suo racconto. Dopo uno scambio di messaggini hot al telefono i due sono passati a lunghe video conversazioni su Skype per poi darsi appuntamento a Madrid per un incontro tutt'altro che virtuale quarantotto ore prima della semifinale di andata di Champions League. "E' stato incredibile, Ronaldo ha un corpo perfetto come quello di un dio greco. Ed è andato avanti per ore a parlare del mio sedere", ha ammesso Miss Bum Bum.



Il calciatore dal canto suo ha sottolineato su Twitter che tutto ciò che ha detto Andressa è solo una trovata pubblicitaria della ragazza per cercare di mettersi in mostra approfittando della notorietà altrui. Dopo essersi dichiarato indignato per questa situazione, Cristiano Ronaldo ha aggiunto: "Voglio solo chiarire... ero presso l'hotel Villa Magna il 22 aprile ma per un'intervista e il giornalista Manu Sainz può confermare. Tutto il resto è pura finzione".



Intanto ci chiediamo come avrà reagito ai dettagli osé di Miss Bum Bum la bellissima e raffinata compagna di Ronaldo, Irina. Avrà creduto alle parole del compagno o dovrà far finta di nulla di fronte all'ennesimo tradimento?