Fede Nargi e Costy Caracciolo, voglia di mare!

Ex veline in bikini,pronte per l'estate

29/4/2013

foto Instagram

Federica Nargi e Costanza Caracciolo si preparano per l'estate. Le due ex veline postano su Instagram scatti social in bikini. La mora è sul "set" marino per Golden Point e posa come una sirena dalle curve super sexy. La bionda invece si è concessa un breve break al mare e in due pezzi sulla spiaggia cinguetta: "Aspettando l'estate..."

Da quando non ballano più sul bancone di "Striscia" le due belle ex veline se la spassano, tra sfilate, ospitate e qualche scatto come testimonial per marchi d'intimo o d'abbigliamento. Ma soprattutto si divertono con amici e fidanzati, come se fossero in un'eterna vacanza, da condividere rigorosamente sul social network.



Ambedue infatti sono assidue frequentatrici di Twitter e Instagram e cinguettano e postano scatti aggiornati al minuto. Di loro insomma non ci si può dimenticare. Fede è più sexy che mai mentre posa distesa su una roccia in costume intero aperto sui fianchi o in bikini a fascia per Golden Point.Alle spalle il mare azzurro, lunghi capelli scuri sciolti sulle spalle, lo sguardo ammiccante e le curve perfette ...da velina. Costy invece al mare ci è andata per anticipare l'estate e in due pezzi anche lei fa una gran bella figura.