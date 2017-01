Beatrice Rocco, la sosia di Pam è una Supergirl

29/4/2013

"Sarò io la Supergirl del Napoli in Champions", Beatrice Rocco, in arte Pam Outsider, la Pamela Anderson made in Italy, promette grandi cose alla sua squadra del cuore e in un video super hot si fa dipingere sul corpo nudo il costume da super eroina con la tecnica del body painting, micro shirt e pantaloncini super sexy...

"Voglio un Napoli in Champion", ha detto la bionda napoletana "e saprò io dare il giusto regalo agli undici leoni azzurri". Di cosa si tratti non è ancora chiaro, ma la seducente e conturbante sosia italiana di Pamala Anderson ha molte frecce al suo arco per lasciare tutti a bocca aperta. "Farò un'irruzione tutta da guardare ...", aggiunge.



E da guardare Pam Outsider ha sempre molto da offrire, viste le sue forme prorompenti e il suo décolleté esplosivo, che nel video è ben valorizzato dagli esperti di make up che lo dipingono d'azzurro. Capezzoli puntati e esplosione di forme. "Sto pensando da tempo a cosa regalare ai tifosi del Napoli ... ma credo che non sarà il classico spogliarello". Non ci resta che aspettare la partita decisiva, quella che confermerà la posizione della squadra azzurra in Campionato. E allora in campo con la conturbante Pam, ne vedremo delle belle!