Kate-William, il passeggino è azzurro

Ecco il modello scelto dalla duchessa

29/4/2013

foto Ap/Lapresse

Un passeggino trendy, alla moda, un costo che si aggira sulle mille euro e un colore che la dice lunga sul sesso: azzurro. Le ultime indiscrezioni sull'erede al trono d'Inghilterra parlano di un accessorio fondamentale per il figlio di Kate e William che lascerebbe presagire che sarà un maschietto e non una femminuccia come si diceva. Pare che la Middleton abbia raccontato di aver acquistato un passeggino Bugaboo azzurro.

Nel giorno dell'anniversario di nozze, l'attenzione torna a concentrarsi su pancino di Kate, sempre più visibile, e sul fatto che William stia per lasciare la base della Raf ad Anglesey, nel Galles, per stare a fianco della moglie mentre si avvicina la nascita dell'erede al trono, prevista a luglio.



La duchessa, nel corso di una cerimonia con le vedove di militari, avrebbe rivelato di aver scelto un passeggino azzurro e del marchio Bugaboo, lo stesso preferito dall'attrice Sienna Miller. Il Mail on Sunday ha sottolineato subito che di solito chi non conosce il sesso del proprio bambino lo acquista in colori neutri, come il beige o il nero. Azzurro e rosa, invece, sono destinati ai genitori che sono già sicuri. I duchi hanno affermato più volte di non sapere se il royal baby sarà maschio o femmina.



Durante la stessa cerimonia, al soldato Lee Wheeler, 29 anni, che le poneva la domanda fatidica, se sarà maschio o femmina, kate ha risposto, con tanto di sorriso: ''Non lo sappiamo ancora. Io vorrei avere un bimbo mentre William vorrebbe una bimba''.



Intanto si pensa anche al nome dell'erede. Nella lista di Will e Kate ci sarebbero Alexandra o Elisabeth, in onore della nonna, per una femmina, e George per il maschietto. Il mese scorso Kate si era lasciata sfuggire un lapsus che aveva dato adito alla convinzione che potesse trattarsi di una femminuccia. Avrebbe detto, riferendosi a un orsacchiotto che le aveva regalato una donna: ''Grazie, lo darò a mia fi... '' - (in inglese Thank you, I'll take that to my d... dove d sta per daughter) - troncando subito la frase. Ora spunta l'indiscrezione sul passeggino azzurro. Chissà se la Middleton ha voluto confondere, oppure se si tratta davvero di un maschietto.