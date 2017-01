Cecilia Capriotti, bikini hot a bordo piscina

Curve perfette per un'estate caliente

29/4/2013

foto Twitter

Nasconde il viso quasi a non voler mostrarsi con la cuffia in testa, ma Cecilia Capriotti lascia scoperte le curve del suo corpo mentre risale dalla scaletta della piscina al coperto. Petto in fuori, ventre piatto e fianchi e gambe modellate sono un vero spettacolo. Peccato che lei scriva su Twitter: “#aiuto #dieta #sport”. Che, con un fisico simile, sia in ansia da prova costume?



Poi però riappare sul suo album social con due costumini da mare che evidenziano un décolleté esagerato. Sempre a bordo piscina, ma questa volta all'aperto, ne indossa uno con reggiseno bianco e slip blu a pois, che alterna a un bikini animalier. Inutile dire che con una silhouette del genere Cecilia possa indossare qualsiasi cosa. E che, come per la cara amica Claudia Galanti, con cui si concede leggeri pranzetti, l'ultimo dei suoi problemi debba essere la dieta.