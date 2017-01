Melissa Satta a Miami è una bomba sexy

L'ex velina bikini, curve esplosive e lato B scolpito

29/4/2013

foto Splash News

Mentre Boateng festeggia con il suo Milan il terzo posto in Campionato, Melissa Satta si tuffa tra le acque della Florida. La bella ex velina, compagna del calciatore rossonero, si è presa un break a Miami. E in bikini a fascia con slip brasiliano offre uno spettacolo mozzafiato di curve hot e lato B scolpito.

Décolleté esplosivo, inguainato in un reggiseno a fascia bianco, che sottolinea la prosperità delle forme e lato B che sembra scolpito dentro ad uno slip brasiliano, che lascia i glutei ben in vista. Meli è più in forma che mai, ha perso “sei chili di troppo” in un anno e ha raggiunto, come spiega a Chi, il peso giusto.



E anche le curve. Quelle non le sono mai mancate però, sin da quando ballava sul banco di "Striscia" con l'amica Canalis. E a Miami, per una mini vacanza da single, l'ex velina ha modo di metterle in mostra. Come una sirena Melissa si butta tra le onde, i capelli sciolti e un corpo da capogiro. Poi in un'altra sequenza di scatti eccola immortalata in un bikini verde acqua mentre è intenta a mettersi il copricostume, Meli inarca il corpo dalle linee perfette e il décolleté "esplode" di sex appeal.