Melissa Satta: "Non faccio la ceretta"

Pose sexy in lingerie per la compagna di Boateng

28/4/2013

foto Chi

"Peso 57 chili. Fino a 20 anni pesavo 50 chili e mangiavo qualsiasi cosa. Adesso non potrei. Il mio peso è quello giusto, le curve pure. Devo stare solo un po' più attenta". Melissa Satta posa in lingerie per il settimanale Chi e confessa i suoi segreti sulla forma fisica. E non solo: "Ho pochissimi peli e nessuno si capacita: sono olivastra e piena di capelli". E così non ha bisogno di farsi la ceretta!

L'anno scorso era apparsa più rotonda, i paparazzi l'avevano beccata e lei non ne aveva fatto mistero: "Avevo tipo 6 chili in più. Non mi piacevo, ero troppo tonda. Avevo dovuto prendere degli antibiotici che mi facevano venire fame e.. magnavo". Ora ha recuperato la sua linea ideale e in città non perde occasione per andare in palestra: "Scarico la tensione", confida.