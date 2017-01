Per la Pellegrini il debutto Twitter è sexy

Fede ha ora un suo account ufficiale: dalla passione per le scarpe fetish al backstage del suo servizio per "Sportweek", ecco i primi regali ai follower

28/4/2013

foto Twitter

"Ci provo anch'io. E questa volta sono quella vera!". Federica Pellegrini è sbarcata su Twitter. Poteva mancare? Tra account finti e messi in piedi da fan, Federica non poteva esimersi dal dire la sua cinguettando. Tra i primi "regali" fatti ai suoi follower ci sono anche dei sensuali dietro le quinte postati il 24 aprile dal servizio realizzato per "Sportweek". E poi scarpe fetish, segreti del trucco e così via...

La Pellegrini ha aperto il suo account il 5 aprile. E in poco più di venti giorni ha già avuto modo di scandagliare le potenzialità del social network. Il carattere e le passioni di Fede saltano subito all'occhio. Una gran voglia di scherzare affrontare le cose senza avere paura di... osare.



Per esempio nel look (dal colore di capelli, che a seconda dei giorni spazia dal blu elettrico al fucsia) alla passione per le scarpe dallo stile marcatamente fetish, con tacchi vertiginosi, borchie e gemme. Senza contare i numerosi tatuaggi che per ora Fede espone con parsimonia (eccetto uno alla caviglia).



E ovviamente non manca il tocco di sensualità. Che può essere in una particolare sessione di make up o in un servizio sulla spiaggia con indosso costumi che non sono quelli tipici da gara. Come avviene nel backstage del lo shooting realizzato da Settimio Benedusi per "Sportweek". Se il buongiorno si vede dal mattino, con Federica ne vedremo delle belle.