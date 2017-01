Con Irina un'estate davvero esplosiva

La Shayk posa sensuale e ammiccante per la nuova campagna di Dynamite

27/4/2013

foto Da video

E' tra le modelle più ricercate e amate: Irina Shayk per il momento non teme rivali e lo ha dimostrato ancora una volta nella nuova campagna estiva per il marchio di abbigliamento "Dynamite". Nel video promozionale Irina ammicca sensuale, gioca con la sua bellezza e, per un momento, si trasforma anche in un'affascinante "miss vestito bagnato"...

Per la bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo il momento d'oro sembra molto lontano dall'esaurirsi, ne sa qualcosa Kate Upton che si è vista soffiare il ruolo di testimonial per una nota marca di bikini.



La modella russa questa volta non posa per lingerie o striminziti costumi, ma per una linea di abbigliamento estivo dal taglio sportivo. Ma anche così trova il modo di affascinare, tra pizzi maliziosi, scollature, spacchi vertiginosi. Anzi, la lingerie in questo caso non c'è proprio, come dimostra bagnandosi con un innaffiatore il vestito di cotone bianco che, diventando trasparente, ne rivela le curve.