Antonella Clerici: "Con Eddy ci riprovo..."

La conduttrice si confessa su "Oggi"

26/4/2013

foto Olycom

Finché ci sarà un briciolo di possibilità, io con lui ci riproverò", così confessa Antonella Clerici al settimanale Oggi parlando del momento delicato, che sta attraversando con Eddy Martens. Da qualche mese infatti i due hanno ripreso a frequentarsi, per il bene di Maelle, ufficialmente, ma forse anche per tentare fino all'ultimo di riaggiustare la loro relazione.

"Credo ancora nella coppia e nel senso della famiglia, indipendentemente da come andrà tra me e Eddy", spiega la Clerici, che nei giorni scorsi è stata più volte immortalata insieme al suo ex Eddy Martens, prima sulla neve, poi al mare. "Io e Eddy siamo uniti per la vita perché abbiamo una bambina insieme. Il tempo ci dirà se resteremo una coppia di amici uniti dall'amore per Maelle o se quella unione tornerà ad essere quella degli inizi. Adesso siamo in una fase troppo delicata per trarre conclusioni".



Una fase nella quale Eddy e Antonella stanno cercando di capire, di ricostruire, di riaggiustare: "Riconosco di avere molto coraggio, sono una persona che prova fino alla fine". Parole di speranza e di ottimismo. La porta per Eddy resta aperta, la Clerici ha perdonato: "E' umano sbagliare", dice: "E' molto più costruttivo trovare dei punti di incontro e tenere ben presente il bene ricevuto. In una storia d'amore c'è sempre una parte di affetto che vale la pena salvare". Adesso bisognerà aspettare che il tempo faccia il suo corso.