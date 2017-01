Nina, gambe in mostra a Milano

Moric e Bobbi, palpatine on the road

26/4/2013

foto Olycom

E' bastato un raggio di sole per far spogliare Nina Moric. La conturbante modella croata, a spasso con Matteo Bobbi per le vie del centro di Milano, ha optato per un look prettamente estivo indossando degli shorts in jeans molto sexy che sottolineano le sue lunghe e sinuose gambe. "Must per l'estate pantaloncino lavato chiaro con la giacca di pelle#antonia#", cinguetta l'ex di Corona su Twitter.



Anche Nina, come le sue colleghe vip, ama mettere in mostra la sua bellezza con assoluta disinvoltura. un paio di pantaloncini e via... a spasso per la città con il suo amore. Un salto in farmacia, uno all'Apple store, dove Bobbi le appoggia elegantemente una mano sul fondoschiena, poi un caffè da Bastianello e infine una sosta in edicola per acquistare qualche rivista.