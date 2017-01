Belen e Stefano, ecco il piccolo "sciupafemmine"

Sul Facebook di De Martino la foto del piccolo Santiago

26/4/2013

foto Facebook

Mamma Belen e papà Stefano non hanno occhi che per il piccolo Santiago; da quando è nato tutto gira attorno a lui tant'è che De Martino, lontano da Facebook da qualche tempo, torna sul social con un ironico messaggio di scuse: “Perdonate l'assenza ma sono impegnato nel tirar su uno "sciupafemmine"! Grazie a tutti per gli auguri”. E intanto posta l'immagine del suo bambino vestito alla moda con una maglia verde su cui campeggia, appunto, la scritta “sciupafemmine”.



Tra passeggiate al parco, “shopping sfrenato” in farmacia e un'infinità di coccole e premure, Stefano e Belen sono entrati a pieno ritmo nel ruolo di genitori divertendosi anche a giocare con il look del piccolo di casa. Per un figlio di belli e simpatici è più che scontato indossare una maglia con una scritta spiritosa per il debutto su Facebook.



Unica distrazione per la coppietta è solo la palestra, che la neo mamma frequenta con costanza per rimettersi in forma, e il lancio della collezione “!m?erfect” fall winter 2013-14. La showgirl e il ballerino hanno infatti trascorso qualche ora nell'atelier qualche giorno fa. Belen, in splendida forma con una minigonna in jeans e una maglia a maniche corte è apparsa radiosa e sicura di sé mentre il suo compagno, tra tanta gente, la ammirava estasiato.